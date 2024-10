Können Filler gefährlich sein?

Filler im Gesicht dürfen zwar nicht von Kosmetikerinnen gespritzt werden, sondern nur von Heilpraktikern und Ärzten. Es muss aber kein Facharzt für ästhetische oder plastische Chirurgie sein.

" Das ist ein Riesenproblem. Heutzutage kann sich praktisch jeder fertige Arzt Beauty-Doc oder Schönheitschirurg nennen. Dieser Begriff ist nicht geschützt ", sagte der Aachener Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Dr. Helge Jens, im März bei WDR 2.

Theoretisch kann das also auch eine Gynäkologin oder ein Allgemeinmediziner machen. Mittlerweile bieten auch Beauty-Ketten und Praxen Hyaluron-Behandlungen an. Bei manchen steht dann, dass man sich mal spontan beim Shoppen oder in der Mittagspause die Lippen aufspritzen lassen kann.