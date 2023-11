Was Social-Media mit Schönheits-OPs zu tun haben

Vollere Lippen, weniger Falten, größere Brüste oder eine kleinere Nase - in solventen Gesellschaftskreisen waren Schönheits-Operationen immer schon beliebt. Seit nicht nur Fachärzte, sondern auch Kosmetikstudios, Heilpraktiker oder Ketten wie "Beautydoc" oder "M1 Med Beauty" Schönheitsoperationen zu günstigeren Preisen anbieten, erlebt die Branche einen regelrechten Boom.

Auch die Corona-Pandemie, als viele Menschen im Homeoffice und in Zoom-Konferenzen saßen, habe die Nachfrage deutlich gesteigert, meldet die Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC). Einer neuen Umfrage der DGÄPC zufolge werden mit Abstand die meisten Schönheits-OPs von Frauen gewünscht - fast 85 Prozent. Dabei stieg der Altersdurchschnitt in den vergangenen Jahren kontinuierlich und lag in diesem Jahr bei 44 Jahren. Zunehmend auch ältere Frauensind dabei: Immerhin zehn Prozent der Patientinnen sind zwischen 61 und 70 Jahren.

Von einem neuen " Lebensgefühl '60 ist die neue 40 '" spricht die DGÄPC. " Vorrangig möchten meine Patienten so aussehen, wie sie sich fühlen – fit, aktiv und leistungsbereit ", sagt DGÄPC-Präsident Alexander Hilpert. Während bei der " jungen Zielgruppe" überwiegend körperformende Maßnahmen gewünscht seien, kämen die " Best Ager " mehrheitlich wegen verjüngender Operationen und Unterspritzungen an Gesicht und Hals.

Verlockende Angebote in den Sozialen Medien

Fettabsaugung auf Platz 4 der TOP5

Doch auch in der Gruppe der 18 bis 30-Jährigen ist der Umfrage zufolge die Nachfrage stark angestiegen. Besorgt äußerten sich die Vertreter der DGÄPC über eine offenbar zunehmende " Unkenntnis über die Qualifikation des behandelnden Arztes ". In den Sozialen Medien würden Gesichtsverjüngungsmaßnahmen massiv besprochen und mit Dumpingpreisen beworben. Gerade Unter-40-Jährige fühlten sich von günstigen Angeboten angezogen. Die Folge: Immer mehr Patientinnen kämen nach verunglückten Schönheits-OPs bei anderen Anbietern in die Facharztpraxis.

Ein weiterer Trend: Immer häufiger kämen ganz junge Menschen mit Fotos von Influencerinnen zu ihm, sagt DGÄPC-Präsident Hilpert: . " Solch ein Kinn möchte ich haben" , heiße es dann, " oder 'diese Nase'" . Die Fotos seien in der Regel mit einem Filter digital bearbeitet - "trotzdem denken viele, das sei Realität" .

In der DGÄPC-Umfrage gaben 19,4 Prozent der Befragten zwischen 18 und 30 Jahren an, dass sich ihr Wunsch nach einer Gesichtsveränderung durch Postings in den Sozialen Medien verstärkt habe. Diese Zahl hat sich laut DGÄPC im Vergleich zum vergangenen Jahr fast verdoppelt. Anfang nächsten Jahres will der Verband daher eine Petition im Bundestag auf den Weg bringen - mit der Forderung einer Kennzeichnungspflicht für gefilterte Fotos in den Sozialen Medien.

"Nicht das wahre Leben"