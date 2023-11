Erste Hilfe – Was tun im Notfall?

Notfalldose rettet Leben

Im Notfall muss es schnell gehen. Damit man dann nicht erst alles Nötige zusammensuchen muss, soll eine Notfalldose helfen. Eine kleine, aber gute Idee, die aber immer noch viel zu wenige Menschen kennen.

Notfalldose rettet Leben 06:11 Min. . Verfügbar bis 05.09.2025.

Doc News - Erste Hilfe

Stellen Sie sich vor, vor Ihren Augen, beim Einkaufen, im Restaurant, im Park kippt jemand um, oder hat einen Unfall. Könnte schneller passieren als wir denken, schließlich brauchen jeden Tag 2500 Menschen in Deutschland Erste Hilfe. Wie war das dann nochmal mit der stabilen Seitenlage? Und Helm abnehmen oder dranlassen? Mund-zu-Mund-Beatmen oder nicht?

Doc News – Erste Hilfe 07:56 Min. . Verfügbar bis 05.09.2025.

Erste Hilfe unterwegs

Es müssen ja nicht immer lebensbedrohliche Fälle sein - auch bei den vermeintlich kleinen Unfällen ist es wichtig, zu wissen, was man tun kann. Vor allem, wenn man unterwegs in der Natur ist und nicht gleich das Medizinschränkchen um die Ecke ist, zum Beispiel auf einer Wanderung. Wir haben uns ein Erste-Hilfe-Training im Sauerland angeschaut.

Erste Hilfe unterwegs 08:50 Min. . Verfügbar bis 05.09.2025.

Alltagsnotfälle bei Kindern - So reagieren Sie richtig!

Etwa zwei Drittel aller Unfälle mit Kindern passieren zu Hause. Servicezeit-Ärztin Katharina Abbing gibt Tipps, was in welcher Situation am besten zu tun ist.