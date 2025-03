Warmer Mohnkuchen zu Vanilleeis und Himbeersauce

Ullas Küchentipps

Begrenzte Haltbarkeit

Gemahlener Mohn wird schnell ranzig, da er Öl enthält. Besonders Backmohn aus dem Supermarkt zügig verbrauchen. Hier auf das Haltbarkeitsdatum achten. Ganze Mohnsamen halten etwas länger, wenn sie kühl, dunkel und luftdicht verschlossen gelagert werden.

Unterschiedliche Sorten

Mohn zählt zu den ältesten Kulturpflanzen. Er entfaltet seinen Geschmack am besten, wenn er gekocht oder gebacken wird.

Es gibt verschiedene Sorten, die blau beziehungsweise schwarz oder grau aussehen. Die Samen verfeinern süße und herzhafte Zubereitungen. Mohn punktet mit gesunden Inhaltstoffen wie Magnesium, Eisen und Calcium, schmeckt aber auch leicht bitter. Aus den Sorten, die wir im Lebensmittelhandel kaufen können, ist das enthaltene Morphin im Grunde weggezüchtet. Entscheidend ist hier auch Sorte, Erntezeitpunkt und Verzehrmenge.

Graumohn, der aus Österreich stammt, hat einen milden Geschmack. Man bekommt ihn in gutsortierten Naturkostläden oder im Online-Handel. In der Regel enthalten die dunklen Samen mehr Fett und werden zur Ölgewinnung genutzt. Kaltgepresstes Mohnöl hat seinen Preis. Aufgrund der geringen Ausbeute aus den kleinen Körnern, ist das Öl kostspielig. Mohn-Öl, das nicht erhitzt werden darf, eignet sich zum Aromatisieren von Salaten und Desserts. Gut zu wissen: Nach dem Genuss von Mohnöl kann ein Drogentest in einer Verkehrskontrolle positiv ausfallen.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!