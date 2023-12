Zubereitung

Butter, Zucker und eine kleine Prise Salz in eine Küchenmaschine geben. Auf mittlerer Stufe 3 – 4 Minuten verrühren. Währenddessen die Haselnüsse in einem Food-Prozessor fein mahlen.

Zunächst die gemahlenen Nüsse zur Butter-Zucker-Mischung geben und auf kleinster Stufe unterrühren. Nun nach und nach das Mehl einfüllen. So lange rühren, bis eine glatte Masse entstanden ist. Den Teig zu 3 – 4 Rollen formen.

Die Backbleche mit Backpapier auslegen. Halbzentimetergroße Stücke abschneiden und Kipferl formen. Die Kipferl kurz kaltstellen.

Auf mittlerem Einschub bei 180 °C Ober-/Unterhitze ca . 15 Minuten backen und vollständig abkühlen lassen.

In der Zwischenzeit den Zucker mit dem Vanillezucker vermischen. Die Kipferl im Zuckergemisch vorsichtig wenden und in Dosen schichten. Zwischen jede Lage ein Stück Pergamentpapier legen, damit die empfindlichen Plätzchen nicht zerbrechen. Mit einem Deckel verschließen, so bleiben Vanillekipferl schön knusprig.