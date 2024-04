Meine Küchentipps

Der Einkauf

75 g Bio-Ingwer zu 1,00 Euro; 200 ml Bio-Apfelsaft zu 0,50 Euro; 2 Bio-Zitronen zu 0,40 Euro; Zimt und Honig pauschal für 0,30 Euro.

Pro Ingwer-Shot maximal: 0,44 Euro

Nebenprodukt

200 g Würzzucker circa 0,40 Euro

200 g Würzsalz circa 0,30 Euro

Selbstgemacht ist besser und gesünder

Neben den hohen Kosten gibt es auch qualitative Aspekte, die Shots selbst zu machen. In der heimischen Küche können wir mit frischen Bio-Zitronen verfeinern – bei gekauften Shots handelt es sich meist um Zitronensaftkonzentrat.

Im Handel werden die Shots in durchsichtigen Flaschen verkauft. Zuhause nutze ich für den Shot eine dunkle Flasche, da der Vitamin-C-Gehalt durch Licht zerstört wird.

Ingwer gilt als eines der gesündesten Lebensmittel. Er enthält neben Gingerol viele wertvolle Inhaltstoffe und man spricht ihm auch eine entzündungshemmende Wirkung zu. Er soll das Immunsystem stärken und kann Erkältungsbeschwerden lindern.

Ingwer ist aber nicht gleich Ingwer. Ich verwende keine Wurzeln, die aus China importiert wurden, da diese Sorten in der Vergangenheit immer wieder durch Schadstoffe und Pestizide aufgefallen sind. Belastungen der Art können auch in anderen Ländern auftreten. Ich greife am liebsten zu Bio-Ingwer. Peru ist ein wichtiges Land für den Anbau von Bio- Ingwer. Allein vom Aussehen – es gibt unterschiedliche Sorten – ist Bio-Ingwer feiner verästelt und kleiner. Hier könnte man auch die Schale verwerten, wenn man die Knollen vorher gut abwäscht. Ähnlich wie bei einem Apfel sitzen die meisten Inhaltstoffe direkt unter der Haut.

In den letzten Sommern gab es auf meinem Wochenmarkt sogar frischen Bio-Ingwer aus dem Rheinland. Das ist dann etwas ganz Feines.

Ingwer-Zitronen-Zucker

Den Ingwer mit 200 g Haushaltszucker vermischen. Die Schale der ausgepressten Zitronenhälften fein reiben und unter den Zucker heben. Auf ein kleines Blech geben und mit einem Tuch abdecken. Der Zucker trocknet nach einigen Tagen ein und wird fest. Danach mit einer Gabel die Klümpchen zerdrücken oder kurz mixen. In Gläser füllen und zum Verfeinern von Gebäck, Desserts oder Getränken nutzen. Ingwerzucker ist auch ein schönes Mitbringsel beziehungsweise Gastgeschenk.

Ingwer-Zitronen-Salz

Wer Herzhaftes bevorzugt, mischt Ingwer und Zitrone mit der gleichen Menge Salz. Sowohl Zucker als auch Salz konservieren den Ingwer und die Zitronenschale. Das Salz einige Tage trocknen, mixen und in verschlossenen Gläsern aufbewahren. Ein Würzsalz ist schnell zur Hand und verleiht vielen Asia-Gemüsegerichten, Suppen und Saucen ein feines Aroma.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!