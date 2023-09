Ullas Küchentipps

Rote-Bete-Tarte oder Gemüsekuchen

Die Tarte lässt sich auch – höher – wie ein herzhafter Kuchen in einer Springform zubereiten. Dafür sollte die Rote Bete vorher gekocht werden, da das Gemüse – in mehreren Lagen geschichtet – bei der angegeben Backzeit nicht gar würde. Auch die Menge der Knollen etwas erhöhen. Beim Teig reicht etwas mehr als die Hälfte, wenn in einer normalen Springform gebacken wird. Die Zwiebelstreifen schmecken noch aromatischer, wenn sie vorher etwas angebraten werden. Dann abkühlen lassen und auf der Tarte ausbreiten.

Meerrettich als Super-Food

Wilder Meerrettich ist in ganz Europa zuhause. Frische Meerrettichwurzeln, die wir beim Gemüsehändler bekommen, stammen aus dem Gemüseanbau. Der Meerrettich enthält Senföl, das unter anderem antibakteriell wirkt und neben anderen wertvollen Inhaltsstoffen findet sich auch reichlich Vitamin C. Die Anwendungsgebiete in der Kräuterheilkunde sind für diesen Kreuzblütler vielfältig.

Meerrettich in der Küche

Als Gewürz in der Küche passt die Wurzel zu Rindfleisch, Lachs und Räucherfisch. Frisch gerieben sollte Meerrettich mit Zitronensaft beträufelt werden, damit er sich nicht braun verfärbt. In älteren Rezepten wird er auch in frische Milch gerieben, die ihn hell halten soll.

Sicherlich ist es immer am besten, wenn wir den Meerrettich als frische Wurzel verwenden. Ist das nicht möglich, dann zu Gläsern greifen, auf denen möglichst wenig Zusatzstoffe aufgelistet sind. Als gut erweist sich Meerrettich, der nicht zusätzlich mit Sahne verfeinert wurde. Schlagsahne hebe ich lieber selbst – kurz vor dem Anrichten – unter den Meerrettich. Wer keine tierischen Produkte verwenden möchte, kann auf einen Sahneersatz aus der Sojabohne ausweichen.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!