Ullas Küchentipps

Pellkartoffeln

Um diese Jahreszeit haben heimische Kartoffeln schon eine lange Lagerzeit hinter sich und weisen oft grüne Stellen auf oder treiben Keime aus. Wer die Exemplare vom Vorjahr großzügig schält und Schadhaftes – wie grüne Stellen oder Triebe – abschneidet, kann alte Kartoffeln bedenkenlos verwenden. Anders verhält es sich mit Pellkartoffeln. Besonders dann, wenn – wie hier im Gericht – die Schale mitverzehrt wird. In dem Fall neue Kartoffeln kaufen und am besten auf Bio-Ware zurückgreifen, da das Gemüse nicht behandelt ist.

Kartoffeln am Vortag kochen

Stärkehaltige Lebensmittel wie Reis, Nudeln oder Kartoffeln lassen sich besser verstoffwechseln, wenn wir sie im Kühlschrank circa 12 Stunden ruhen lassen. Dabei bildet sich resistente Stärke, die dafür sorgt, dass der Blutzuckerspiegel langsamer ansteigt. Ein weiterer kleiner Nebeneffekt: Es werden etwas weniger Kalorien aufgenommen.

Wildkräuter sammeln

Wildkräuter an abgelegenen Stellen sammeln, gut abwaschen und in einer Salatschleuder trocknen. Am besten schmecken Kräuter, wenn sie noch vor der Blüte geerntet werden. Dann sind die Blättchen jung und zart. Zum Sammeln eigenen sich zum Beispiel: Knoblauchrauke, Bärlauch, Giersch, Brennnesseln oder Löwenzahn. Vorsicht bei giftigen Doppelgängern: Bärlauchblätter nicht mit Maiglöckchen verwechseln! Allerdings blühen zurzeit schon die Maiglöckchen, da es viel zu warm für die Jahreszeit ist. An der Blüte erkennt man den Unterschied sofort. Bärlauch riecht sehr intensiv und die Blätter sind viel zarter als die vom Maiglöckchen. Wer unsicher ist, sollte besser eine erfahrene Person fragen oder eine Kräuterwanderung mitmachen.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!