Zubereitung

Den Mozzarella in kleine Würfel schneiden. Den Knoblauch schälen und zerkleinern. Die Tomatenstücke in eine Schüssel füllen und mit Knoblauch, Thymian, Salz und Pfeffer würzen. Die Wraps zunächst bis zur Hälfte, dann zu einem Viertel zusammenfalten. Wieder auseinanderziehen. Mit einer Schere an einer Linie entlang den Fladen bis zur Mitte einschneiden. Alle Viertel, die durch das Falten entstanden sind, zunächst mit Tomatenmasse dünn bestreichen. Jedes Segment kann nun unterschiedlich belegt werden. Den Wrap von der Schnittstelle Stück für Stück übereinanderschlagen und zu einem Viertel falten. So entstehen mehreren Lagen und Geschmacksrichtungen.

In einer passenden Pfanne etwas Öl oder Butterfett erhitzen und die Pizza-Wraps von beiden Seiten 2 – 3 Minuten braten. Eine größere Menge Pizza-Wraps auf einer Platte anrichten und im Backofen warmhalten, bis alles fertig gebraten ist. Dabei so stapeln, dass die Wraps nicht übereinander liegen, da sie sonst matschig werden.

Anrichten

Entweder mit Serviette als Fingerfood servieren oder auf Teller geben und auf etwas Rucola platzieren.