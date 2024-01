Zubereitung

Birnen und Kiwi schälen. Den Saft der Zitrone auspressen. Das Obst in kleine Würfel schneiden und mit etwas Zitronensaft begießen. Orange und Mandarine entweder so schälen, dass sie filetiert werden können, oder die Schale entfernen und die beiden Zitrusfrüchte in Scheiben und dann in Stücke teilen.

Apfel und Kaki waschen, beides entkernen und würfeln. Die Mango halbieren und den Kern entfernen. Die Innenseiten rautenförmig mit dem Messer anritzen. Beide Fruchthälften nach außen stülpen. Die Mangostücke von der Schale abschneiden und zum Salat geben.

Die Möhre schälen und fein würfeln. Beim Fenchel die oberen harten Stiele abschneiden und den Strunk heraustrennen. Nun ebenfalls in feine Würfel teilen und zum Salat geben. Einige Basilikumblätter in kleine Stücke zupfen. Noch einmal alles mit Zitronensaft begießen und mit Basilikum würzen. Kurz abdecken und ziehen lassen.

Währenddessen den Quark in eine Schüssel füllen und das Mark der Vanilleschote herauskratzen. Joghurt, Vanillemark und Süßungsmittel nach Wahl zugegen und alles zu einer glatten Creme verrühren.

Für das Seidentofu-Topping die Flüssigkeit etwas abschütten und den Tofu in ein hohes Gefäß geben. Mit Mandel- oder Sesammus verfeinern und mit Ahornsirup oder Birnendicksaft süßen. Wer mag, könnte hier auch noch mit Vanille würzen. Mit einem Mixstab die Sauce einige Minuten locker aufschlagen.

Anrichten

Bananen halbieren und in kleine Stücke schneiden, dann unter den Salat mischen. Den Obstsalat in eine Schüssel geben und mit Basilikumblättern garnieren. Die Sauce dazu getrennt servieren. Wer den Obstsalat als Pausenverpflegung mitnehmen möchte, füllt unten in das Glas zunächst die Sauce und gibt danach den Obstsalat drüber. Vor dem Verzehr mischen.