Meine Küchentipps

Die Hauptzutaten sind alle preiswert.

750 g Kartoffeln: 1,00 Euro

80 g Bio-Speckwürfel: 1,59 Euro

3 Bio-Eier: 0,93 Euro

Verschiedene Salatsorten pauschal: 3,00 Euro

Rest-Zutaten wie Kräuter, Schmalz Butter, Butterfett, Mehl, Milch Gewürze, Essig und Senf circa 3,00 Euro



Leineweber mit Zwiebeln

Portion circa 1,30 Euro



Leineweber mit Zwiebeln und Salat

Portion circa 1,98 Euro



Leineweber mit Speck und Salat

Portion circa 2,38 Euro

Mehlklümpchen vermeiden

Pfannkuchenteig neigt schnell dazu, dass sich Mehlinseln bilden.

Wer mit einem Handmixer arbeitet, kann in beliebiger Reihenfolge die Zutaten in die Schüssel füllen und verquirlen. Wer mit dem Schneebesen arbeitet, macht es so, wie es früher die Profis gelernt haben. Das Mehl in die Schüssel sieben und an einer Ecke langsam die Milch einlaufen lassen. Beständig und langsam rühren, bis eine glatte Masse entstanden ist. Danach die Eier untermischen. So gibt es kein Knubbeln, die man mit einem Schneebesen oft gar nicht oder nur zeitaufwendig beseitigen kann.

Pfannkuchen wenden als Hingucker

Geübte werfen den Pfannkuchen in die Luft und mit etwas Glück landet das Exemplar unbeschadet und mit der richtigen Seite wieder in der Pfanne. Das lässt sich sogar üben: In Schul-Kochkursen habe ich Kindern diese Fertigkeit mit Hilfe eines Schwammtuchs beigebacht. Den Lappen rund schneiden, gut anfeuchten und in die Pfanne legen. Dann heißt es: Übung macht den Meister! Beim echten Pfannkuchen ist später zu beachten, dass niemals viel Öl oder Butter in der Pfanne schwimmt. Das heiße Fett vorher abgießen! Sonst spritzen Öl oder Butter ins Gesicht und auf die Hände, wenn der Pfannkuchen in die Pfanne zurückfällt.

Omas Deckel-Trick

Eine Haushaltsküche ist keine Zirkusarena – es geht auch einfacher und unspektakulärer. Zum Wenden können wir einen großen flachen Deckel nutzen und auf die Pfanne legen. Die Pfanne drehen und den Pfannkuchen auf den Deckel stürzen. Mit der ungebackenen Seite wieder in die Pfanne gleiten lassen. Auch hier auf flüssiges Fett achten! Dass muss vorher raus, sonst tropft es auf den Boden.

Der Salamander heizt von oben ein

Schnell und unkompliziert wird in der Profiküche gearbeitet. Da stellen Köchin oder Koch die Pfanne – nachdem unten angebraten wurde – in einen Salamander. So heißt eine Art Grill in der Restaurantküche, der ohne störende Tür auskommt. Mit Butterflocken belegt, röstet der Pfannkuchen von oben und geht sogar noch etwas auf. Das Wenden ist ein Kinderspiel, da der Teig nicht mehr flüssig ist.

Wo der Backofen weiterhelfen kann

In der heimischen Küche kann das Gratinieren die Oberhitzefunktion des Backofens übernehmen. Darauf achten, dass der Griff der Pfanne hitzebeständig ist, damit er nicht schmilzt.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz