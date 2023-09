Zubereitung

Den Kürbis waschen und mit einem stabilen Messer halbieren. Das Kerngehäuse herauslösen und die Hälften in 2 – 3 cm große Spalten teilen. Das Gemüse in eine Schüssel geben und mit Paprikapulver, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer würzen.

Den Knoblauch schälen, vierteln und in 50 ml Olivenöl pürieren. Die Kürbisstücke auf einem Backblech ausbreiten und jeweils mit Olivenöl bepinseln. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad ca . 35 Minuten schmoren. Zwischendurch einmal wenden.

Für die Joghurtsauce die Zitrone auspressen und den Saft mit Salz, Pfeffer und etwas Olivenöl unter den Joghurt rühren.

Für den Strudel ein Teigblatt auf einem Küchenhandtuch ausbreiten. Die Strudelblätter mit flüssiger Butter bepinseln und übereinanderlegen. Je nach Filo-Fertigteig – wird auch unter Strudelteig gehandelt – ist es sinnvoll, zwei kleine Strudel zu wickeln. Das geht meist einfacher und die Strudel passen besser in den Ofen.

Die Kürbisstücke in Würfel schneiden und in eine Schüssel füllen. Mit Zitronenschale und etwas Zitronensaft würzen. Den Zwiebellauch putzen und in feine Ringe teilen. Die Zutaten mischen, noch einmal würzen und ⅔ des Teigs damit bedecken. Die Seiten etwas einschlagen, die Strudelblätter zu einer Rolle aufwickeln und auf einem Backblech platzieren. Die Oberfläche noch einmal mit Öl oder geschmolzener Butter einpinseln. Im vorgeheizten Ofen ca . 30 Minuten bei 180 Grad backen.

Für die Salatbeilage Blattsalat, Babyspinat oder Rucola waschen und gut abtropfen lassen.

Anrichten

Den Strudel in Stücke schneiden und auf Tellern verteilen. Salat anlegen und mit Joghurtsauce verfeinern.