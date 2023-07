Zubereitung

Für die Krokettenmasse die Kartoffeln schälen, kochen und ausdampfen lassen. Währenddessen den Käse reiben und den Weichkäse in Würfel teilen. Die beiden Knoblauchzehen pellen und fein hacken. Die Kartoffelmasse durch eine Presse drücken. Eigelb, Butter und Knoblauch zugeben. Mit Salz, Muskat und Liebstöckel würzen, dann alles gut verrühren. Die Krokettenkäsemasse in ca . 5 cm große Bällchen abdrehen. Alle Exemplare zunächst in Mehl, dann in verquirlten Eiern und zuletzt in Semmelbröseln wälzen. In einem hohen Topf das Pflanzenöl auf mindestens 150 Grad, aber maximal 175 Grad erhitzen. Die Kartoffelbällchen portionsweise frittieren, auf Küchenkrepp abtropfen lassen und in einer Schüssel im Backofen bei 100 Grad warm stellen.

Für das Gemüse die Lauchstange putzen, waschen und in feine Ringe teilen. In einer Pfanne etwas Butter schmelzen und alles rundum anschwitzen. Salzen, pfeffern und mit Muskat würzen. Die Sahne und den Wein angießen und die Sauce etwas einköcheln lassen.

Anrichten

Auf jeden Teller eine Portion Lauch füllen. Ein oder zwei Kroketten auflegen, dann mit Basilikumblättern garnieren.