Wildkräuter

Wildkräuter an abgelegen Stellen sammeln, gut abwaschen und trocken in einer Salatschleuder trocknen. Am besten schmecken Kräuter, wenn sie noch vor der Blüte geerntet werden und die Blättchen jung und zart sind. Zum Sammeln eigenen sich zum Beispiel: Knoblauchrauke, Bärlauch, Giersch, Brennnesseln oder Löwenzahn. Wer hier mehr Interesse hat, sollte eine Kurs mit Kräuterwanderung buchen, da auch viele Blüten – wie von duftenden Heckenrosen – sich in Speisen verarbeiten lassen.

Gartenkräuter

Auch hier gilt, dass die Kräuter vor der Blüte, am besten schmecken. Wenn Sie Kräuter für den Winter trocknen wollen, werden kleine Bündel mit Küchengarn zusammengebunden und kopfüber in einem gut durchlüfteten, trockenen Raum oder draußen unter einem Vordach aufgehangen.

Ziegenkäsecreme im Paprika-Schiffchen

Ziegenfrischkäse lässt sich gut mit Wildkräutern verfeinern

Zutaten

4 kleine Paprika-Schoten

250 g Ziegenfrischkäse

150 g griechischer Joghurt

Handvoll Kräuter

Salz

Pfeffer

Zubereitung

Den Ziegenkäse mit dem Joghurt und den Gewürzen glattrühren. Die Kräuter fein hacken und unter die Käsemasse geben. Die Paprika putzen und in Viertel schneiden. Den Ziegenkäse in die Paprikastücke füllen und mit Kräuterblättchen verzieren.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!