Zubereitung

Zunächst drei bis vier Esslöffel Kichererbsen aus einem der Gläser entnehmen und zum Garnieren zur Seite stellen. Den restlichen Inhalt der beiden Gläser mit dem Sud in einen Topf geben und einige Minuten köcheln lassen. Zur Seite ziehen und mit einer Lochkelle die Häute der Hülsenfrüchte abschöpfen. Die Kichererbsen durch ein Sieb gießen, die Flüssigkeit auffangen und alles gut abkühlen lassen. Soll es schnell gehen, kann dieser Arbeitsschritt übersprungen werden. Dann wird die Creme nicht ganz so fein und luftig.

Die Knoblauchzehen schälen und in Öl anschwitzen. Wer mag, gibt den Knoblauch roh dazu. Die Zitrone auspressen und mit Sesammus, Knoblauch, Salz, Kreuzkümmel und etwas eiskaltem Wasser cremig mixen. Die Kichererbsen zugeben. Alles zusammen mit ein wenig Kichererbsenkochflüssigkeit zu einer cremigen, nicht zu flüssigen, Masse aufschlagen.

Anrichten

Paste oder Brotaufstrich

Den Hummus in eine Schüssel füllen und die zurückgelegten Kichererbsen drüberstreuen. Großzügig mit Olivenöl begießen und mit Blattpetersilie oder Rucola verzieren. Auch eingelegte Peperoni oder saure Gurkenscheiben passen hier prima.

Fingerfood