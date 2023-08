Zubereitung

Zunächst bereiten wir den Mandelguss zu, damit er abkühlen kann.

Dafür Zucker, Honig, Butter und Sahne etwas aufkochen. Die Mandelblättchen unterheben und abkühlen lassen.

Für den Blechkuchen beide Mehlsorten mit dem Backpulver mischen und in eine Schüssel sieben. Die zimmerwarme Butter mit Zucker, Vanillezucker und ein wenig Salz zusammen mit einem Handmixer oder in der Küchenmaschine gründlich aufschlagen. Die beiden Eier zugeben und wieder rühren. Nun abwechselnd die Mehlmischung und etwas Haferdrink in die Butter-Eier-Zucker-Masse geben. Jetzt nicht mehr lange schlagen. Im Grunde die Zutaten nur gut vermischen. Der Teig ist perfekt, wenn er kompakt aussieht, aber dennoch gut vom Löffel herabfällt.

Die Masse auf ein gefettetes oder mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Die Oberfläche glattstreichen oder das Blech auf der Tischplatte mehrmals aufklopfen, damit sich der Teig gleichmäßig verteilt. Die abgekühlte Mandel-Honigmasse auf die Oberfläche auftragen. Den Kuchen für ca . 25 Minuten bei 180 Grad Umluft golden bräunen.

Anrichten