Glacierte Apfel-Tarte

Zubereitung

Die Pflanzenbutter in Stückchen schneiden. Sie sollte nicht zu kalt, aber auch nicht zu weich sein. Mehl, Zucker, Pflanzenbutter und eine Prise Salz in einer Küchenmaschine oder mit den Händen zügig und sorgfältig verkneten. Papier und Rollholz mit etwas Mehl bestreuen und den Teig auf dem Backpapier ausrollen. Die Form auf den Teig stellen und mit einem Messer entlang schneiden. Die Teigreste zur Seite legen und den Boden in die gefettete Backform einpassen. Restlichen Teig zu langen Rollen formen, als Rand an die Tarte andrücken und die Tarte für mindestens 30 Minuten kaltstellen.

Die Äpfel waschen, vierteln und in dünne Scheiben teilen. Das Obst rundum auf den Teigboden legen und mit etwas Zitronensaft besprenkeln. Zucker und Zitronenabrieb darüberstreuen und bei 180 Grad Umluft für circa 20 Minuten backen. Die Aprikosenkonfitüre mit Wasser oder einer Spirituose verrühren und den warmen Kuchen damit bestreichen.

Anrichten

Die Tarte auf eine Kuchenplatte heben, in acht Portionen teilen und servieren.