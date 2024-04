Zubereitung

Die Milch und das Wasser sollten handwarm sein. Die Hefe in das Wasser bröseln und mit einem Schneebesen verrühren. In eine Rührschüssel das Mehl sieben. Zimmerwarme Butter, Salz und die Milch zugeben. Das Rührwerk auf eine langsame Stufe einstellen und alles vermischen. Nach und nach Wasser zugeben. Nun 4 Minuten langsam und anschließend 4 Minuten schnell kneten. Je nach Beschaffenheit des Teiges noch ein wenig mehr Wasser zugeben.

Ist alles zu einer glatten Masse verarbeitet, wird er mit einem Tuch bedeckt und sollte circa 1 Stunde ruhen.

Währenddessen die Lauchstangen putzen und in Röllchen von knapp 2 cm Länge teilen. In einer ofenfesten Pfanne etwas Öl oder Butterfett geben und die Lauchstücke mit der Schnittseite dicht an dicht platzieren. Wenn sie angeröstet sind, werden alle Exemplare einmal umgedreht. Die Pfanne zur Seite ziehen, alles salzen und mit Muskat würzen, dann das Gemüse kurz ruhen lassen.

Die Käsespäne mit den Eigelben verrühren und über den Lauchröllchen gleichmäßig verteilen. Den Hefeteig auf ein bemehltes Brett legen und so ausrollen, dass es zur Größe der Pfanne passt. Das Teigstück auflegen und am Rand andrücken. Nun wieder 15 Minuten ruhen lassen, damit der Teig noch einmal aufgehen kann.

Die Lauch-Tarte im Ofen bei 190 Grad circa 35 Minuten backen. Nach dem Backen 10 Minuten auskühlen lassen. Vor dem Wenden den Rand mit einem Messer rundum lösen und einen passenden Teller auflegen. Die Pfanne drehen und den Lauchkuchen kopfüber auf die Platte stürzen.

Anrichten

Das Gebäck mit gemahlenem Pfeffer bestreuen und mit Petersilie garnieren.