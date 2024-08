Gemüsecurry

Meine Küchentipps

Der Einkauf

500 g Blumenkohl zu 0,99 Euro; 2 Paprikaschoten zu 1,80 Euro; 220 g Zucchini zu 0,44 Euro; 500 g Süßkartoffel zu 1,75 Euro; Pflanzenöl und Gewürze pauschal zu 0,50 Euro; 1 Zwiebel und 2 Knoblauchzehen zu 0,25 Euro; 215 g Bio-Kichererbsen (Glas; vorgekocht) zu 0,99 Euro; 200 ml Kokosmilch zu 0,80 Euro; etwas frischer Koriander zu 0,30 Euro; 150 g Natur-Biojoghurt (Supermarkteigenmarke) zu 0,45 Euro; 1 Bio-Limette zu 0,59 Euro.

Pro Portion: 2,22 Euro

Als Gemüseresteverwertung ist das Curry entsprechend preiswerter.

Scharf oder lieber mild?

Die Schärfe eines Currygerichts hängt vom verwendeten Gewürz ab. In der Familienküche und wenn Gäste bekocht werden, begeistern sich nicht alle Menschen – besonders Kinder, die noch einen viel feineren Geschmack haben – für Scharfes. Besser die Speisen milder zubereiten. Am Tisch kann dann jeder selbst nachschärfen. Curry ist eine Gewürzmischung und wird in den Ländern, wo es herkommt, selbst und individuell zusammengestellt.

Bei billigen Gewürzen weiß die Lebensmittelindustrie mit preiswerterem Material zu strecken. Ich greife immer zu Bio-Produkten, bei denen ich halbwegs sicher bin, dass hier nicht bestrahlt und mit Pflanzenschutzmitteln behandelt wurde. Schließlich schätzen Menschen Gewürze und Kräuter nicht nur wegen ihrer wunderbaren Aromen – sie machen Speisen auch bekömmlicher. Ernährungsexperten loben ihre Heilwirkung, wie zum Beispiel bei Ingwer, Thymian, Kamille, Kurkuma etc.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!