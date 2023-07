Zubereitung

Für die Füllung den Bulgur in einem Sieb abspülen und abtropfen lassen. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen, dann in Würfel schneiden. In einen passenden Topf etwas Olivenöl geben und Zwiebel- und Knoblauchstückchen anbraten. Den Bulgur einfüllen, weiterbraten und umrühren. Mit der doppelten Wassermenge ablöschen und mit einem Lorbeerblatt, Salz und etwas Thymian würzen. Die Hitzezufuhr komplett ausschalten und den Bulgur – bei geschlossenem Deckel – circa 10 Minuten ziehen lassen.

Währenddessen die Tomaten waschen, oben abschneiden und aushöhlen. Das Fruchtfleisch in ein Gefäß geben und pürieren. Die Tomaten und die Deckelchen zur Seite legen.

Für die Sauce abermals eine Zwiebel und Knoblauch schälen und würfeln. Die beiden Zutaten in einem Topf anbraten, Tomatenmark zugeben und anrösten. Mit dem pürierten Tomatenfruchtfleisch ablöschen und mit Thymian, Salz und Pfeffer würzen. Die Sauce auf kleiner Flamme 10 Minuten köcheln lassen. Fehlt etwas Flüssigkeit, einfach ein wenig Wasser zugeben.

Den Grillkäse trocken tupfen und in kleine Würfel teilen. In einer passenden Pfanne Olivenöl erhitzen, den Käse rundum golden anbraten und unter den gekochten Bulgur mischen. Eine Handvoll Minzblätter in feine Streifen schneiden und ebenfalls zugeben.

Die Tomaten von innen etwas salzen und mit der Bulgur-Masse großzügig füllen. Den Tomatendeckel auflegen und alle Exemplare in einer ofenfesten Form platzieren. Mit Olivenöl begießen und im Ofen – bei 180 Grad – circa 20 Minuten backen. Zwischendurch einmal mit dem öligen Sud, der sich im Bratgeschirr gesammelt hat, begießen.

Anrichten

Auf jeden Teller eine kleine Kelle Sauce geben. Darauf ein oder zwei Tomaten setzen und mit frischer Minze garnieren.