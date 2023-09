Zubereitung

Für Risi Bisi den Reis in einer Tasse abmessen und gut waschen. In ein Sieb füllen und abtropfen lassen. Die Schalotte schälen und würfeln, dann in etwas Öl leicht anschwitzen. Den Reis zugeben, umrühren und mit der gleichen Tasse die dreifache Menge Wasser angießen. Etwas salzen und mit einem Lorbeerblatt würzen. Den Reis aufkochen, die Hitze radikal reduzieren und einen Deckel auflegen. Bei geringer Temperatur circa 15 Minuten ziehen lassen. Kurz vor Ende der Garzeit die Erbsen unterrühren. Wenn der Reis gar ist, wird die Butter untergerührt.

Einen Topf mit heißem Wasser aufsetzen. Die Tomaten an der runden Seite kreuzweise einritzen. Alle Exemplare 2 – 3 Minuten in heißes Wasser legen, herausnehmen, abschrecken und pellen. Die Tomaten in dicke Scheiben teilen und salzen. Den Parmesankäse fein reiben. Die Brötchen zu Panierbrot reiben. Die Eier in einem Suppenteller mit Parmesankäse verquirlen. Die Masse mit Oregano, Pfeffer und wenig Salz würzen. In einen weiteren Teller das Mehl füllen.

Die Tomatenscheiben zunächst in Mehl wälzen, dann durch die Ei-Parmesan-Masse ziehen und kurz in den Semmelbröseln wenden. Die panierten Tomatenscheiben in einer Pfanne in Olivenöl von beiden Seiten 2 – 3 Minuten braten.

Anrichten

Auf jeden Teller eine Portion Risi Bisi geben und 2 – 3 gebratene Tomatenscheiben anlegen. Mit Basilikum oder Blattpetersilie garnieren.