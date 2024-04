Zubereitung

Zunächst die Gewürzorangen kochen, da sie etwas durchziehen sollten. Zwei Drittel der Orangen mit einem scharfen Messer so abschälen, dass keine weiße Schale mehr anhaftet. Danach in Scheiben schneiden. Die restlichen Exemplare waschen und etwas Schale auf einen kleinen Teller reiben. Diese Orangen auspressen und den Saft zur Seite stellen.

In einer Edelstahlpfanne den Zucker schmelzen und mit Orangensaft ablöschen. Alles gut verrühren und den Schalenabrieb und die Gewürze zugeben. Den Saft etwas köcheln lassen und mit ein wenig angerührter Kartoffelstärke leicht binden. Die Fruchtfilets zugeben, einmal aufkochen und zur Seite stellen. Wer den Sud nicht abbinden möchte, könnte den Saft auch etwas einreduzieren lassen.

Die Mandelblättchen in einer Pfanne oder unter der Oberhitze des Grills goldbraun rösten. Bis zum Anrichten zur Seite stellen.

Den Milchreis mit den Händen zu tischtennisgroßen Bällchen abdrehen. Die beiden Brötchen zu feinem Paniermehl verreiben. Wer mag, kann die Brösel noch sieben, dann sieht die Panade später gleichmäßiger aus.

Jeweils drei Suppenteller mit Mehl, verquirltem Ei und Semmelbröseln nebeneinander aufstellen. Reisbällchen für Reisbällchen zunächst in Mehl, dann in Ei und zuletzt in Panierbrot wälzen.

Für die Milchreisbällchen das Öl in einer Fritteuse oder einem hohen Topf auf maximal 170 Grad erhitzen. Dafür am besten ein Thermometer nutzen. Je nach Ölmenge und Topfgröße circa fünf Bällchen golden ausbacken. Mit einer Lochkelle herausheben und auf Küchenpapier oder einem Gitter abtropfen lassen.

Anrichten

Die Gewürzorangenfilets auf Tellern verteilen und jeweils drei, vier oder fünf Bällchen darauf anrichten. Das Dessert mit Minze, Melisse oder essbaren Blüten aus der Natur dekorieren.