Meine Küchentipps

Damit die Masse bindet und kein Rührei entsteht, muss zügig und lange genug aufschlagen werden. Die Creme ist perfekt, wenn sie die Konsistenz von einem Vanillepudding oder von Mayonnaise aufweist. Damit die Struktur hält, wird in eiskaltem Wasser so lange geschlagen bis alles abgekühlt ist.

Etwas Abwechslung kommt an das Grundrezept, wenn mit Zimt, Instantkaffeepulver, Dampfmohn, Marzipan, Kakao, Schokostückchen, Mandelmus, Amarettini-Keksen oder Likören beliebig aromatisiert wird.

Die Grundmasse lässt sich nach Gusto verändern

Wer mehre Geschmacksrichtungen in einem Arbeitsgang herstellen möchte, teilt die Masse, nachdem sie kalt gerührt wurde. Nun entsprechend aromatisieren und anteilig Sahne unterheben.

Beim Dekorieren kommt erst gar keine Hektik auf, wenn man die Torte zwischendurch einfach im Eisfach parkt. So bleibt alles appetitlich und es kann nichts schmelzen, falls zwischendurch das Telefon klingelt oder die Gäste auf sich warten lassen.

Was bei rohen Eiern zu beachten ist

Kleinkinder, Hochbetagte oder Schwangere sollten nach Vorgaben des Gesundheitsamtes kein rohes Eigelb verzehren. Deshalb wird in Seniorenheimen, Kindergärten oder Krankenhäusern in der Gemeinschaftsverpflegung mit pasteurisiertem Eigelb gearbeitet. Im Privathaushalt muss jeder das Risiko selbst abwägen. Ich verwende für Parfait immer ganz frische Bio-Eier vom Bauern – sie schmecken mir am besten.

Eine weitere Möglichkeit der Keimabtötung besteht darin, dass man die Eigelbe bei 70 Grad circa 10 Minuten aufschlägt. Das geht in die Arme, erspart aber dafür das Fitnessstudio. Praktisch, wenn im Haushalt ein moderner Zaubertopf vorhanden ist, der Eigelbe rühren und zeitgleich moderat erhitzen kann. Ansonsten das Eis am selben oder spätestens am Folgetag verzehren. Es ist allerdings fraglich, ob überhaupt etwas übrig bleibt, da die Eistorte sehr lecker ist.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!