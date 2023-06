Zubereitung

Die Milch mit dem Zucker in einen Topf geben. Die Vanilleschote auskratzen und unter die Milch rühren. Alles erhitzen und wieder abkühlen lassen. Die Eier in eine Schüssel füllen und sorgfältig verrühren.

Für die Karamell-Schicht den Zucker in einem Topf vorsichtig schmelzen. Er ist genau richtig, wenn er eine goldbraune Farbe angenommen hat. Nun mit Wasser ablöschen und weiterrühren, bis eine glatte Masse entstanden ist. Den Karamell auf den Boden der Förmchen gießen. Diese kurz in den Kühlschrank stellen, dann wird der Zucker härter.

Die Eier und die Milch verrühren und anschließend durch ein Sieb streichen. Das Eier-Milch-Gemisch bis zum Rand in die vorbereiteten Förmchen gießen. Einen passenden Topf, eine Schale oder ein Blech mit hohem Rand auswählen und die Förmchen darauf platzieren.

Die Crème auf mittlerem Einschub in den Backofen stellen und so viel Wasser angießen, dass die Förmchen bis zur Hälfte in Flüssigkeit stehen. Bei 140 Grad – circa 45 Minuten – im Wasserbad garen.

Die Crème ist fertig, wenn sie sich auf Druck fest anfühlt. Aus dem Wasserbad heben, abkühlen lassen und über Nacht in den Kühlschrank stellen.

Anrichten

Geschlagene Sahne in einen Spritzbeutel füllen und Beeren, Minzblätter und Blüten vorbereiten. Mit einem Messer am Rand einer Form entlang gehen und die Crème lösen. Auf Portionsteller stürzen und rundum mit Sahnetupfern, Beeren und Blumen garnieren.