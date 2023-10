Zubereitung

Die Kartoffeln schälen, halbieren und in gesalzenem Wasser garen. Die Karotten und den Sellerie schälen, dann in Würfel schneiden. Beides in Butter anschwitzen, salzen und etwas Wasser angießen. Einen Deckel auflegen und das Gemüse bissfest garen. Nun zur Seite stellen und zügig abkühlen lassen.

Währenddessen die Gewürzgurken in kleine Würfel teilen. Apfel und Zwiebeln schälen und ebenfalls fein würfeln.

Wenn die Kartoffeln gar sind, wird das Wasser abgeschüttet und aufgefangen. Die Kartoffeln auf ein Blech legen und vollständig auskühlen lassen. Im noch heißen Kartoffelwasser die Erbsen circa 3 – 4 Minuten garen, dann in einem Sieb abgießen und kalt abschrecken.

Die Mayonnaise in eine Schüssel geben, mit allen Zutaten mischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Am besten eine halbe Stunde ziehen lassen. In der Zwischenzeit die Eier hart kochen. Die Petersilie hacken oder den Schnittlauch in feine Röllchen schneiden.

Anrichten

Salat in einer Schüssel anrichten, mit Kräutern bestreuen und halbierten Eiern garnieren.