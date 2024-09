Bratkartoffelpfanne mit Bratpaprika

Zubereitung

Die Kartoffeln pellen und in Scheiben teilen. In einer großen Pfanne Öl erhitzen und die Scheiben so braten, dass sie alle Bodenkontakt haben und nicht übereinanderliegen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Für die Bratpaprika größere Exemplare halbieren und entkernen. Zwiebel und Knoblauch schälen. Die Zwiebeln in Streifen, den Knoblauch in Scheiben schneiden. Die Zwiebelstreifen in einem größeren Topf oder einer Pfanne anschwitzen. Die Paprika zugeben und rundum anbraten. Mit Paprika, Knoblauch, Salz und Pfeffer würzen.

Das Gemüse sollte noch etwas Biss behalten und nicht matschig geraten. Kartoffeln und Paprika vermischen, dann mit gezupftem Basilikum verfeinern.

Anrichten

Das Gericht auf den Tisch stellen – hier bedient sich jeder selbst. Kommen noch andere Beilagen dazu, werden sie separat daneben angerichtet. So kann jeder mit dem ergänzen, was zum individuellen Geschmack passt.