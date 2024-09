Bratapfel-Brotauflauf

Meine Küchentipps

Der Einkauf

750 g Äpfel zu 2,00 Euro; 5 altbackene Brötchen sind kostenfrei; 220 g Zucker zu 0,22 Euro; 400 ml Milch zu 0,50 Euro; 200 g Sahne zu 1,09 Euro; 5 Eier zu 1,65 Euro; 1 Päckchen echter Vanillezucker zu 1,50 Euro; 1 – 2 TL Zimt zu 0,20 Euro; 100 g Butter 0,70 Euro.

Wenn Äpfel oder Fallobst aus dem eigenen Garten kommen:

Pro Portion circa 0,91 Euro

Mit gekauften Äpfeln:

Pro Portion circa 1,25 Euro

Süße Aufläufe mit Brot sind flexibel

Statt Äpfel kann man auch andere Obstsorten, wie Birnen, Pfirsiche, Rhabarber oder Pflaumen verarbeiten. Man nimmt da, was gerade Saison hat und verbraucht werden muss.

Überschüssiges Eiweiß verbrauchen

In manchen Rezepten wird der Auflauf auch mit einer Baiser-Haube überbacken. Das bietet sich an, wenn in der Küche viel Eiweiß anfällt, das vom Eiertrennen übrig ist.

Das Eisfach aufräumen

Schnelle Vanillesauce entsteht, wenn man einen Rest Vanilleeis auftauen lässt und mit etwas Sahne verrührt. Möglicherweise reicht dieser Rest nicht für mehrere Eiskugeln, aber als Sauce und mit Sahne passt es.

Aufpassen, dass nichts anbrennt

Das gilt besonders für den Karamell, den wir für die Bratäpfel kochen. Wer nicht so viel Aufwand betreiben möchte, kann die Äpfel außer mit Zitrone und Zitronenschale zusätzlich mit Zucker und Zimt marinieren und spart sich das Karamellisieren.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass die obere Brotschicht schnell zu dunkel werden kann. Deshalb den Ofenschlupfer nicht zu hoch oben in den Ofen stellen und am Anfang vielleicht bis zur Hälfte der Backzeit etwas abdecken. Erst dann die Butterflocken aufsetzen und mit Zucker bestreuen. So gibt es eine noch schönere Kruste.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!