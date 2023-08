Zubereitung

Blumenkohl in Röschen teilen und waschen. In einem Topf etwas Wasser erhitzen und mit Lorbeerblatt, Salz und Zitronensaft würzen.

Das Gemüse 7 – 8 Minuten blanchieren, kalt abschrecken und abtropfen lassen. Das Gemüsewasser auffangen. Wir benötigen einen Teil davon für die Schmelzkäse-Sauce.

Die Sahne schlagen und das Grüne des Zwiebellauchs in feine Streifen schneiden. Die Butter in einen Topf geben und so lange köcheln lassen, bis sie hellbraun aussieht. Die Semmelbrösel zugeben und leicht rösten. Alles zur Seite stellen.

In einem Topf die Butter schmelzen. Das Mehl zugeben und mit einem Schneebesen sorgfältig rühren. Nach und nach etwas Blumenkohlkochwasser angießen. Den Schmelzkäse löffelweise zufügen und dabei beständig rühren und einige Minuten köcheln lassen. Mit Muskat, eventuell noch etwas Salz, Pfeffer und geschlagener Sahne fertigstellen. Den blanchierten Blumenkohl in die Sauce geben und noch einmal aufkochen.

Anrichten

Die Blumenkohlröschen mit Zwiebellauch bestreuen und als Beilage oder als Gemüsemahlzeit mit Baguette servieren.

Als Gratin

Eine passende Auflaufform buttern und den Blumenkohl einlegen. Die Sauce mit zwei Eigelben verrühren, dann über das Gemüse gießen. Im Backofen bei 200 Grad circa 15 Minuten gratinieren. Mit Zwiebellauch und Butterbröseln garnieren.