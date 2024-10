Pumpkin Spice Latte

Das Rezept

von Matthias Ludwigs für zwei Gläser

Zutaten für Kürbispüree

1 kleiner Hokkaido-Kürbis (ca. 1 kg )

) etwas Wasser

Zubereitung

Kürbis entkernen und in Stücke schneiden.

Kürbis gut abwaschen, halbieren, die Kerne und oben und unten die Ansätze entfernen. In grobe Stücke schneiden und in einen ausreichend großen Topf geben. Etwa einen Zentimeter Wasser aufgießen, den Deckel darauf geben, aufkochen und bei mittlerer Temperatur ca. 30 Minuten weich garen. Die Kürbisstücke so fein wie möglich pürieren. Das Wasser für das Pürieren nur verwenden, wenn sich die Kürbisstücke nicht gut pürieren lassen.