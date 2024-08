Erfrischende Kaffee-Getränke

Zubereitung

Eiswürfel in ein Glas geben und das Wasser angießen. Bio-Limette leicht anpressen und hinzufügen. Kaffee in das Glas gießen und den Drink sofort genießen.

Wer mag, gibt etwas Sirup hinzu und rührt den Drink vor dem Genuss einmal gut um.

Rezept

Coffee-Slush

Dieses halbgefrorene Trinkeis mit Kaffeegeschmack ist ein leckerer Muntermacher an heißen Tagen. Einfach nur Eis, Kaffee und Süße nach Belieben in den Mixer geben und im Nu ist der eiskalte Slush fertig.

Zutaten für ein Glas (circa 0,4 l )

0,3-Liter-Glas mit Eiswürfeln gefüllt

Ahornsirup 0,5 TL Bourbon-Vanillepaste

Zubereitung

Eiswürfel, Kaffee, Sirup und Vanillepaste in einen Mixer geben und kurz mixen, bis die Eiswürfel zerkleinert sind.

Tipp: Ist der Slush zu fest, mehr Kaffee, ist er zu flüssig, mehr Eis hinzufügen.

In ein Glas füllen und sofort servieren – am besten mit einem langstieligen Löffel oder einem Trinkhalm.

Rezept

Bumble Coffee

Da trinkt das Auge fröhlich mit, die zwei Schichten sehen super aus im Glas! Der Name Bumble Coffee heißt übersetzt „Hummel Kaffee“ – das passt! Die fruchtige Orangen-Note trifft auf herben Kaffee – ein spannender Mix.

Zutaten für ein Glas (0,2 l )

30 ml Espresso

Espresso 100 ml Orangensaft, frisch gepresst

4 Eiswürfel

Zubereitung

Espresso zubereiten. Orange auspressen und in ein Glas geben. 3 bis 4 Eiswürfel hinzufügen. Den Espresso ganz langsam darüber gießen, sodass sich zwei Schichten bilden.

Tipp: Geling-Garantie gibt es, wenn man den Kaffee über einen Löffelrücken laufen lässt.

Sofort genießen – aber vorher umrühren.

Rezept

Kaffee-Karamell-Frapp mit Banane

Mit Bananen kann man in Sachen Gesundheit noch einen draufsetzen.

„Frappuccino“ ist ein Verkaufsschlager einer US-amerikanischen Kaffeehauskette und im Internet kursieren unzählige leckere Rezepte, die das kühle und sehr cremige Kaffeegetränk nachahmen. Der Clou: Mit Obst wie Banane oder Beeren kann man in Sachen Gesundheit, Geschmack und Konsistenz noch einen draufsetzen.

Zutaten für ein 0,4 l -Glas

1 doppelter Espresso

30 g Schlagsahne

Schlagsahne 100 ml Milch

Milch ½ kleine, reife Banane

1 EL Karamellsauce und etwas mehr für die Deko

Karamellsauce und etwas mehr für die Deko 4-8 Eiswürfel – je fester der Drink sein soll, desto mehr Eis benötigt man

Zubereitung

Espresso zubereiten und etwas abkühlen lassen. Sahne sehr steif schlagen und in einen Spritzbeutel mit Tülle geben. Milch, Espresso, Banane, Karamellsauce und Eiswürfel in einen Standmixer geben und zu einem gleichmäßigen, schaumigen Getränk verarbeiten. Kaffee-Drink in ein Glas füllen und eine schöne Sahnehaube obenauf anrichten. Etwas Karamell dekorativ darüber träufeln.