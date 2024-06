Drei selbstgemachte Alternativen zu Wasser

Rezept

von Dr. Stephan Lück für 1 L Wasser (mehrere Aufgüsse möglich)

Wasser mit frischem Ingwer, Minze und Zitrone

Zutaten

1L Wasser

Karaffe 1L

Bio-Ingwer

1 Bio-Zitrone

1 Zweig Bio-Minze

Zucker nach Bedarf

Zubereitung

Ingwer schälen und in feine Scheiben schneiden. Zitrone waschen, gut abtrocknen, in feine Scheiben schneiden. Ingwer, Zitronenscheiben und den Minze-Zweig in eine Karaffe geben.

Je nach Geschmack Zucker dazu geben und mit kaltem Wasser auffüllen. Mindestens 2 Stunden kalt stellen und mit einem Kochlöffelstiel die Zitronenscheiben andrücken. Kann mehrmals aufgegossen werden.