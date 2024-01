Verdauungsgänge zwischen Kunst und Natur

Erkundungen im Grünen

Kneift Ihre Hose nach den Feiertagen? Und wollen Sie sich eigentlich mehr bewegen? Finden aber nicht den Einstieg? Dann haben wir heute drei Tipps für außergewöhnliche Verdauungsgänge, die selbst hartnäckige Couchpotatoes zur Bewegung motivieren.

Der Sinneswald in Leichlingen

So schön lässt es sich im Sinnenswald spazieren.

Wie der Name schon vermuten lässt, möchte der Sinneswald in Leichlingen alle Sinne ansprechen. Und das gelingt ihm. Denn der ungewöhnliche Spaziergang bietet Kunstwerke, mehrheitlich Skulpturen, zwischen Bächen und Bäumen, hinter Sträuchern und in Steinbrüchen.



Vor 30 Jahren eher zufällig entstanden, ist der Sinneswald heute ein Pilgerort für Menschen, die das Zusammenspiel von Natur und Kultur lieben. Jedes Jahr gibt es eine neue Ausstellung im Wald, die unter einem speziellen Motto steht. 2024 wird das Thema der Ausstellung "Humor" sein – im Mai ist die offizielle Eröffnung.

Ehrenamtliches Engagement

Im Sinneswald können sie zahlreiche Kunstwerke unter freiem Himmel bestaunen.

Der außergewöhnliche Ort geht auf das Engagement der Eheleute Wicze Braun und Wolfgang Bruders zurück, die auf dem Gelände einer alten Spinnerei im Murbachtal leben. Heute sind die beiden Vorsitzende eines Vereins, der den Sinneswald betreibt. Viele Menschen aus der Umgebung engagieren sich ehrenamtlich und organisieren auch Konzerte, Lesungen und Workshops auf dem Gelände. Besucher können kostenlos durch den verwunschenen Wald streifen, der Verein freut sich aber über eine kleine Spende, dafür gibt es extra einen Spendenstein.

Entlang der Dhünn zu Schloss Morsbroich

Das Schloss Morsbroich wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts errichtet.

Leverkusen genießt nicht unbedingt den Ruf einer besonders schönen, naturnahen Stadt – aber der Gang entlang der Dhünn zu Schloss Morsbroich ist die reinste Idylle. Er startet in Schlebusch, einem schönen Stadtteil von Leverkusen, und führt entlang des Flusses zu Schloss Morsbroich.



Der Boden ist weich, der Wald dicht und das Rauschen des Wassers geradezu meditativ. Der rund ein Kilometer lange Weg ist perfekt für einen kleinen Verdauungsspaziergang und sollte mit einem Besuch des Schlossparks kombiniert werden, denn dort befinden sich elf aufsehenerregende Skulpturen.

Zitronengelbes Barockschloss

Im Hofladen des Obstguts Morsbroich können Sie das ganze Jahr über frisches Obst und Gemüse kaufen.

Gerade in der dunklen Jahreszeit ist der Anblick der zitronengelben Fassade von Schloss Morsbroich ein Stimmungsaufheller. Heute beherbergt das herrschaftliche Gebäude ein Museum für zeitgenössische Kunst, und direkt nebenan gibt es einen kleinen Hofladen, der Äpfel verkauft, die rund um Schloss Morsbroich wachsen. Das Obstgut Morsbroich baut 30 Apfelsorten an, darunter viele "alte" Sorten, die besonders gut schmecken.

Der Skulpturenpfad der Wendener Hütte

Um die Wendener Hütte herum gibt es einiges zu entdecken.

Der letzte Verdauungsgang führt ins Sauerland: zur Wendener Hütte in Olpe. Von 1728 bis 1866 wurde hier Eisenerz zu Eisen verhüttet. Lange Zeit war die Wendener Hütte das Flaggschiff der industriellen Entwicklung in der ländlichen Region. Doch als sich die Handelswege änderten, wurde die Fabrik unrentabel und musste schließen. Der Ort verfiel – bis Nachfahren der früheren Arbeiter und Betreiber das Technische Denkmal in ein Museum verwandelten.



Seit 1991 durften Besucher die Hütte betreten. Sie finden einen Ort vor, der immer noch funktionsfähige Relikte der damaligen Zeit bietet, und an dem heute Kunst und Natur verschmelzen: 2019 wurde ein Skulpturenpfad auf dem Gelände eröffnet. Die ausgestellten Kunstwerke spielen mit den Elementen und verändern sich durch die Witterung.

Autorin: Antje Zimmermann

Redaktion: Julia Lührs

Service Ausflug ist eine Rubrik der WDR 5 Sendung Neugier genügt und ist dort jeden ersten Freitag im Monat zwischen 11.04 Uhr und 12.00 Uhr zu hören.