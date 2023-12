Service Ausflug

Entspannte Alternativen im Advent

Keine Lust auf Gedränge, Jingle Bells in Endlosschleife und fetttriefende Reibekuchen? Die folgenden Ausflugstipps gehen in eine andere Richtung: Sie bieten winterlich schöne Momente und die Möglichkeit, den stressigen Vorbereitungen der Vorweihnachtszeit für ein paar Stunden zu entgehen, um neue Eindrücke und Energien zu sammeln.

Der "Advent für alle Sinne" im Freilichtmuseum Kommern

Der "Advent für alle Sinne" findet im Freilichtmuseum Kommern in der Voreifel statt. Immer nur am ersten Adventswochenende – 2023 also am 2. und 3. Dezember –, und der Name ist Programm: Zwischen den alten Fachwerkhäusern duftet es überall nach Bratäpfeln und frisch gebrannten Mandeln.