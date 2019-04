Video: Quarks XL: Ernte extrem!

Hitze, Trockenheit und geringe Erträge – für viele Landwirte in NRW herrschte im Sommer 2018 der Ausnahmezustand. Quarks hat sie 3 Monate lang begleitet. Mais, Gerste, Möhren – was hat die Hitze auf den Feldern übrig gelassen? Aber auch: Urban Gardening in Bielefeld, Solidarische Landwirtschaft bei Gelsenkirchen und eine Fischzucht mitten in Wuppertal – das alles zeigen wir in einer Quarks XL-Ausgabe. | video