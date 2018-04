Der WDR auf der re:publica 2018

Was braucht man, um in einem Bergwerk die Kohle aus dem Flöz zu hauen und Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs im eigenen Wohnzimmer erzählen zu lassen? Eine VR-Brille und ein Tablet. Oder man besucht vom 2. bis zum 4. Mai den gemeinsamen Stand von WDR und rbb auf der re:publica in Berlin. Bei der zwölften Ausgabe der Konferenz zum Thema „Digitale Gesellschaft“ präsentiert der Westdeutsche Rundfunk zahlreiche innovative Projekte, die deutlich machen, dass Virtual und Augmented Reality für gute Geschichten und spannende Bildungsinhalte völlig neue Erzählformen eröffnen. Außerdem geben Georg Restle, Dunja Hayali, Kai Gniffke und Silke Burmester im „Monitor Forum“ auf der re:publica einen Einblick in die Fallstricke ihrer Arbeit im sozialen Netz. „Digitale Trends wie Virtual oder Augmented Reality stehen im WDR hoch auf der Agenda“, sagt WDR-Intendant Tom Buhrow. „Bei uns können User mit der Spitzhacke in den Kohleschacht oder sich Zeitzeugen ins Wohnzimmer holen. Spannende Formate, die auf der re:publica wunderbar aufgehoben sind.“

Hau die Kohle aus dem Flöz – Bergwerk 360°

2017 brachte der WDR den Kölner Dom nach Berlin, in diesem Jahr ist es gleich ein ganzes Bergwerk: Das Projekt „Bergwerk 360 Grad“ versetzt den User direkt in einen Stollen, tausend Meter unter der Erde. Mit einer Hacke in der Hand haut er dort die Kohle aus dem Flöz. Wind, Geruch, Hitze und Vibration verstärken das intensive Erlebnis. Die um ein 4-D-Modul ergänzte VR-Experience ist Auftakt für den 360-Grad-Schwerpunkt des WDR zum Ende des Steinkohlebergbaus im Ruhrgebiet und Teil des WDR-Standes in Berlin.

Augmented Reality mit Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs

Anne aus Köln, Vera aus London und Emma aus Leningrad gehören zu den letzten Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs. Als „Kriegskinder“ waren sie Tod und Zerstörung ausgeliefert. Dank neuester Augmented-Reality-Technologie auf Basis einer App können sie ihre eindringlichen Erinnerungen jetzt in privaten Wohnzimmern und auch in Schulräumen schildern. Dadurch bleiben ihre berührenden Geschichten auch für künftige Generationen erhalten. Auf dem re:publica-Stand des WDR haben User die Gelegenheit, den Zeitzeuginnen gegenüber zu sitzen. Die Holografien werden via Tablet oder Handy sichtbar. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit der Hochschule Düsseldorf und LAVAlabs Moving Images.