Nach 700 Fußballspielen: Sabine Töpperwien verabschiedet sich in den Ruhestand

Vergleichen Sie die Sport- und Fußball-Berichterstattung Ende der 90iger Jahre mit der heutigen. Was hat sich verändert, wie würden Sie die Gründe für den Wandel erklären?

Sabine Töpperwien auf einer Pressekonferenz von ARD und ZDF vor der Fußball-EM 2016

Sabine Töpperwien: Als Fußball-Liebhaberin freut es mich ungemein, dass Sport und Fußball noch den gleichen Stellenwert haben – und auch das Rechtepaket weiterhin im öffentlich-rechtlichen Bereich liegt. Aber es hat sich einiges verändert: Zum Beispiel: Kontakt zum Sportler zu bekommen, ist viel schwieriger als früher. Da ist die Distanz, der Argwohn gegenüber den Journalist*innen deutlich größer. Die sozialen Medien spielen eine große Rolle, das Miteinander ist verlorengegangen. Auch der Spielplan richtet sich immer mehr gegen die Fan-Interessen und für das Pay-TV, weil es um Geld geht. Aber irgendwann ist die Spirale überdreht.

Was haben Sie als Chefin der HF-Sportredaktion anders gemacht als Ihr Vorgänger Dietmar Schott? Wie haben Sie Talente erkannt und gefördert?

Sabine Töpperwien: Ich war schon immer eine große Teamplayerin, habe versucht, das Wir-Gefühl zu stärken. Ich habe ein moderneres Radio zu entwickeln versucht, lebendiger, mit mehr Live-Anteilen, Collagen auf Musik, auch mal witzig, in einer neuen Sprache. Aus „Sport und Musik“ wurde „WDR2 Liga Live“. Zudem habe ich die Zahl der freien Mitarbeiter*innen stark erhöht. Mir war wichtig, dass sie fachlich top sind, aber charakterlich auch in unser Team passen. Team-Spirit war meine Maxime, das Motto war: Nicht nur produzieren, sondern auch reflektieren. In der Montagsrunde habe ich eine neue Kritikkultur auf inhaltlicher Ebene eingeführt – und auch alle Freien miteingebunden. Meine Philosophie war immer: Die Sendung ist nur so stark, wie jedes einzelne Team-Mitglied. Und plötzlich interessierten sich auch 1Live oder WDR4 für Sportbeiträge.

Was hat sich für Frauen in der Sportberichterstattung geändert? Was haben Sie dazu beitragen können?

Sabine Töpperwien: Lange Zeit waren Männer hier die Protagonisten, die unter sich bleiben wollten. Ich habe in meiner Redaktion schon vor geraumer Zeit den Frauenanteil deutlich erhöht, inzwischen gibt es viele freie Mitarbeiterinnen – beispielsweise meine Fußball-Autorinnen. Sie machen alle einen tollen Job. Auch auf höheren Ebenen bei den Direktor*innen hat man in den letzten Jahren gemerkt, dass es viel zu wenig Frauen in diesem Bereich gibt. Nach konkreten Vorgaben hat sich das Verhältnis jetzt in allen ARD-Sportredaktionen geändert.

Auf dem 2019 eingerichteten WDR-Sportcampus wird crossmedial gearbeitet, d.h. das Team produziert für alle Ausspielwege. Welche Bedeutung hat die Crossmedialität für die Berichterstattung?

Sabine Töpperwien: Über kurze Sicht gesehen fiel die Umstellung für viele Kolleg*innen sicherlich schwer. Längerfristig gesehen ist es aber ein riesiger und nötiger Schritt. Weil sich das Nutzer*innenverhalten ändert, viel mehr Menschen ins Netz gehen. Außerdem wollen wir jüngere Nutzer*innen mitnehmen, es verbessert unsere Chancen für die Zukunft. Es hat uns damals ein Stück weit geehrt, dass der Sport der Versuchsballon, die Blaupause für die anderen Redaktionen war. Für mich war der Aufbau des Sportcampus‘ meine letzte Mission, nämlich meine geliebte Radioredaktion in die crossmediale Welt zu führen. Das hat gut geklappt.

Ihr Bruder Rolf war Sportreporter beim ZDF. Welchen Einfluss hatte er auf ihren Werdegang? Und wie oft haben sich die Geschwister Töpperwien ausgetauscht?

Sabine Töpperwien mit ihrem Bruder und ZDF-Sportreporter Rolf Töpperwien 2007 in der Schalker Veltins-Arena

Sabine Töpperwien: Meinen Bruder, der zehn Jahre und zehn Tage älter ist, und mich werden Sport und Fußball immer verbinden. Früher haben wir uns bestimmt vier, fünf Mal pro Saison in irgendeinem Stadion getroffen und sind dann auch mal zusammen zu den Trainern gegangen. Rolf war mein Mentor, wir haben uns jeden Samstag oder Sonntag ausgetauscht. Wir haben ein hundertprozentiges Vertrauensverhältnis, sind schonungslos offen zueinander. Seine Meinung war und wird mir immer wichtig sein. Auch heute noch wird jeden Sonntag telefoniert.

Am Ende einer Fußballerkarriere zieht man Bilanz. Wie sieht denn die Bilanz Ihrer Reporterinnenkarriere aus, worauf sind Sie stolz?

Sabine Töpperwien: Ich bin einfach dankbar, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Und ich bin sehr glücklich, dass ich 31 Jahre meinen Traum beim WDR leben durfte. Ich habe versucht, viel zurückzugeben, positive Akzente zu setzen. Und ich hoffe, auch dazu beigetragen zu haben, dass Frauen heute regelmäßig über Männerfußball berichten. Ich denke, dass ich in Deutschland dafür einige Türen geöffnet habe.

Was sind die Gründe für Ihren vorzeitigen Abschied?

Sabine Töpperwien, Sven Pistor (l.) und Redakteur Ludwig Hertel werden 2010 bei der Verleihung des 1. Deutschen Radiopreises in Hamburg in der Kategorie Bestes Sportformat für "Liga Live" auf WDR2 ausgezeichnet.

Sabine Töpperwien: Ich bin jetzt 60 und habe seit knapp einem Jahr chronische Schmerzen in den Nerven und Sehnen beider Arme. Das ist eine Folge der immer mehr gewordenen Computerarbeit, die mittlerweile 80 Prozent des Tagesgeschäfts ausmacht und nicht mehr von mir zu leisten ist. Mit halbem Dampf arbeiten – das will ich nicht. Also habe ich mich entschlossen, Platz zu machen – und meine Gesundheit in der Vordergrund zu stellen.

Wie sieht denn künftig ein Samtagnachmittag im Leben von Sabine Töpperwien aus. Werden sie um 15.30 Uhr WDR 2 einschalten oder etwas ganz anderes machen?

Sabine Töpperwien: Fußball ist und bleibt meine Leidenschaft. Mein Samstag ist „WDR2 Liga Live“ – ohne Bundesliga im Radio kann ich mir mein Leben nicht vorstellen. Ansonsten bleibt nun endlich Zeit für meine Hobbies wie meinen Garten oder das Reisen – nach Corona. Und das Wichtigste: Meine Vorbereitungen zum 95. Geburtstag meiner Mutter in gut zwei Jahren können jetzt in aller Ruhe beginnen.

Stand: 21.01.2021, 09:00