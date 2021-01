Sabine Töpperwien - Meine Mission ist erfüllt

WDR 2 Einfach Fußball. . 50:11 Min. . Verfügbar bis 21.01.2022. WDR Online.

Sabine Töpperwien ist seit Jahrzenten DIE Radiostimme der Bundesliga. Nun hat sie genug erzählt: Nach über 700 kommentierten Fußballspielen und 34 Jahren Livesport-Spektakel, hängt die Sportjournalistin ihr Mikrofon endgültig an den Nagel. In "Einfach Fußball" spricht sie zum ersten Mal über eine lange und bewegende Karriere als Sportreporterin und erklärt, wie sie sich in einer Männerdomäne durchboxte, um ihren Traumjob leben zu können.

Audio Download .