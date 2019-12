Auch die Maus räumt ab

Bevor im Berliner Schloss Bellevue die Ordensverleihung stattfand, nahm der Bundespräsident eine weitere besondere Ehrung vor: Er überreichte der Maus aus der "Sendung mit der Maus" einen eigenen Verdienstorden.

Sie trägt nun den - nicht-offiziellen - "Mausverdienstorden". "Wer kann einen Mausverdienstorden schon kriegen, wenn nicht eine Maus? Und dann noch die Maus, die seit so vielen Jahren so viele Fragen von Kindern und Jugendlichen beantwortet hat", so Steinmeier in einem Video, das auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht wurde.

Stand: 04.12.2019, 17:26