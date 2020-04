"Ich kann von meiner Wohnung direkt auf die Straße und das Leben schauen" , erzählt WDR 4 Moderator Stefan Verhasselt, "du hast immer das Gefühl, dass du gerade in dem Auto, das da an der Ampel wartet, aus dem Lautsprecher zu hören bist." In seinem "Home-Studio" in Kempen habe er sich "noch näher" an den Hörer*innen gefühlt. Außerdem genoss er es, sich die Fahrzeit vom Niederrhein sparen zu können.

WDR 4-Moderator Stefan Verhasselt