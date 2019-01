Neue Erkenntnisse zu Dokus: WDR findet weitere Mängel – Sender beauftragt Autorin nicht weiter

Nach Sichtung des vorhandenen Drehmaterials musste die Redaktion nun feststellen, dass bei diesem Film die echte Beziehungsgeschichte des Paares Sascha und Tanja in unzulässiger Weise zugespitzt wurde. Zwar handelt es sich um eine reale Beziehung, die Gefühlslage wurde aber verzerrt dargestellt. Der Film wird nun aus der Mediathek entfernt.

Ellen Ehni, WDR-Chefredakteurin Fernsehen: „Das Vertrauensverhältnis zur Autorin ist zerstört. Deshalb werden wir sie ab sofort nicht mehr beauftragen.“

Der WDR wird zudem seine Maßnahmen zur Qualitätssicherung für die Sendereihe „Menschen hautnah“ weiter ausbauen. So weitet die Redaktion das Vieraugen-Prinzip und die Gegenrecherche aus und präzisiert ihre Kriterien für die Protagonistensuche.

"Authentizität ist mein und unser journalistisches Selbstverständnis." – Ellen Ehni, Leiterin Chefredaktion Fernsehen des WDR

Ellen Ehni: „Wir müssen dafür Sorge tragen, unseren eigenen hohen Standards zu entsprechen. Uns zeichnet gerade aus, dass auch emotionale Geschichten durch und durch authentisch sind. Das ist mein und unser journalistisches Selbstverständnis – und das gilt natürlich für jeden einzelnen Film.“

Bereits gestern hatte sich herausgestellt, dass neben Sascha ein weiterer Protagonist über eine Komparsen-Website gewonnen wurde. Auch diese Vorgehensweise sei für ein dokumentarisches Format wie „Menschen hautnah“ nicht akzeptabel, so Ellen Ehni.

In den Tagen zuvor wurden in den insgesamt drei Dokumentationen u.a. Fehler bei Jahreszahlen und Altersangaben festgestellt. Auch wurde versäumt, kenntlich zu machen, dass Protagonisten nicht unter ihren richtigen Namen in der Sendung erscheinen wollten.

Der WDR bedauert die Mängel sehr und setzt die Prüfung konsequent fort.

Übersicht der drei beanstandeten Dokumentationen:

1. Film: „Heimliche Liebe“, Erstsendedatum 13. November 2014

2. Film: Follow-up „Liebe ohne Zukunft? Heimliche Affären und ihre Folgen“, Erstsendedatum 15. Dezember 2016, Wiederholung 27. November 2018, Neuanteil 20 Minuten)

3. Film: „Ehe aus Vernunft“, Erstsendedatum 10. Januar 2019

Hinweis: Nach Entfernung des Films „Ehe aus Vernunft“ aus der Mediathek stellen wir diesen interessierten Journalisten im Vorführraum der WDR-Presselounge (presse.wdr.de) zur Verfügung.