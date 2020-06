Beim Deutschen Fernsehpreis 2020 hat der WDR am Mittwoch (17.06.2020) fünf Auszeichnungen bekommen. Es gab einen Förderpreis, Sonderpreis und Preise in den Bereichen Information, Fiktion und Unterhaltung.

WDR -Intendant Tom Buhrow: " Ich freue mich sehr über die Auszeichnungen für den WDR – insbesondere über die Preise für Information und investigativen Journalismus. Schließlich erleben wir gerade alle, wie elementar wichtig eine unabhängige und fundierte Berichterstattung in dieser schwierigen Zeit ist. Mein besonderer Glückwunsch geht daher auch an Mai Thi Nguyen-Kim, die uns mit jedem ihrer Beiträge ein bisschen schlauer macht. "

Mai-Thi Nguyen-Kim erhält 2020 den Förderpreis des DFP

Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, die für den WDR seit 2018 das Wissensmagazin "Quarks"moderiert, erhält in diesem Jahr den mit 15.000 Euro dotierten Förderpreis.

Wird stellvertretend für "ARD-Extra" ausgezeichnet: Ellen Ehni

Ein Sonderpreis der Jury für hervorragende Leistungen in der Corona-Berichterstattung geht unter anderen an das gesamte Team der " ARD -Extra"-Sendungen zur Corona-Lage. Stellvertretend wurden Ellen Ehni, WDR Chefredakteurin Fernsehen, und ARD -Chefredakteur Rainald Becker ausgezeichnet.

Auszeichnung für "Die unheimliche Macht der Berater"

In der Kategorie "Beste Dokumentation/Reportage" setzte sich die WDR / NDR -Produktion "Die Story im Ersten: Die unheimliche Macht der Berater" durch. Der investigative Film von Michael Wech, Petra Nagel, Massimo Bognanni, Georg Wellmann und Petra Blum ( WDR -Redaktion: Monika Wagener und Martin Suckow) zeigte in einer umfangreichen Recherche, welche Macht die "Big Four", die vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt, haben und welche Rolle sie etwa bei der Steuerflucht spielen. Der Film entstand im Rahmen der Recherchekooperation von WDR , NDR und Süddeutscher Zeitung.