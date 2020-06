In der Kategorie "Beste Moderation/Einzelleistung Information" ist außerdem Sandra Maischberger für ihre Interviews in "Maischberger. Die Woche" nominiert. Jeden Mittwoch um 22.45 Uhr wird die Live-Sendung im Ersten ausgestrahlt. Die Moderatorin diskutiert darin mit ihren Gästen stets über eine Auswahl von mehreren aktuellen Themen der Woche (Redaktion: Elke Maar).

Das preisgekrönte TV-Event "Babylon Berlin" ist in diesem Jahr drei Mal für den Deutschen Fernsehpreis nominiert, darunter in den Werkkategorien "Fiktion" für die "Beste Drama-Serie". In den Personenkategorien "Fiktion" sind Alexander Berner, Claus Wehlisch und Antje Zynga für den "Besten Schnitt Fiktion" und Uli Hanisch (Szenenbild) sowie Pierre-Yves Gayraud (Kostümbild) für die "Beste Ausstattung Fiktion" nominiert. "Babylon Berlin" ist eine Produktion von X Filme Creative Pool in Koproduktion mit ARD Degeto, WDR, Sky und Beta Film. Die WDR-Redaktion liegt bei Caren Toennissen.