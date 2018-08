Der WDR beim NRW-Tag in Essen

Der Westdeutsche Rundfunk ist live dabei, wenn Nordrhein-Westfalen den NRW-Tag feiert. In der Essener Innenstadt präsentiert der WDR am 1. und 2. September 2018 ein attraktives Programm auf der Bühne am Kennedyplatz sowie Mitmachaktionen vor und in der Marktkirche. | mehr