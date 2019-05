Weltliche Themen inbegriffen

Jörg Zink, der über 100 Mal das "Wort zum Sonntag" spricht, macht die Sendung in den 1970er Jahren weltlicher. Der evangelische Pfarrer sagt zum Thema Umweltverschmutzung: "Wir stehen an einem Punkt, an dem die Kirche erklären muss, wie sie über den Umgang mit unserer Umwelt denkt."