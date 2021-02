4.300 Büffel in 18 Monaten

Geboren wird Cody am 26. Februar 1846 auf einer kleinen Farm im Territorium der Iowa. Seine Kindheit ist geprägt vom Kampf der Siedler gegen die Indianer. Als er elf Jahre ist, stirbt sein Vater: Fortan versucht er, die Familie als Viehtreiber, Bote und Fallensteller durchzubringen.

1868 wird Cody Kundschafter der US-Armee. Zugleich macht er sich mit der Tötung besonders vieler Bisons einen Namen, die die Gleise der frisch gebauten Eisenbahnstrecken blockieren und die Hauptnahrungsmittel der Indianer sind. Büffel zu töten, ist ein wichtiges Instrument beim Genozid an den Ureinwohnern. 4.300 Büffel schlachtet Cody in anderthalb Jahren ab – mehr als jeder andere Jäger. So erhält er seinen Spitznamen "Buffalo Bill".

Der rettende Engel

1876 beteiligt sich Cody nach der verlorenen Schlacht am Little Bighorn River an einem Rachefeldzug gegen die Indianer und soll für das einzige Opfer – Chief Yellow Hand – verantwortlich sein, das er angeblich skalpiert. Da hat er sich eigentlich schon einer Schaustellertruppe angeschlossen und hat sich in Buntlines Theaterstücken auch schon selbst gespielt.