In den nächsten fünf Jahrzehnten arbeitet Wagenfeld freiberuflich für die Großindustrie, unter anderem für die Württembergische Metallwarenfabrik (WMF), das Jenaer Glaswerk Schott und die Vereinigten Lausitzer Glaswerke oder für die Porzellanmanufakturen Rosenthal und Fürstenberg. Für den Elektrohersteller Braun ist er als künstlerischer Berater tätig.

Der soziale Eierkocher

Zu den Designklassikern Wagenfelds gehört eine kugelige Teekanne mit herausnehmbarem Glasfilter, ein Eierkocher aus hitzebeständigem Glas mit Metallbühel oder stapelbares Bordgeschirr für die Lufthansa. Dabei geht es ihm immer darum, bezahlbares Produkt-Design zu schaffen: durchaus auch mit sozialem, zudem auf Matrialeffizienz und Nachhaltigkeit zielenden Impuls.

Ein Produkt schafft es sogar in eine Kultserie: Die Salz- und Pfefferstreuer "Max und Moritz" sind 1966 recht prominent in er ersten Folge von "Star Track" alias "Raumschiff Enterprise" zu sehen: Auch in den USA gelten Wagenfelds Entwürfe als absolut zukunftsgewandt und fortschrittlich.

Mit 78 Jahren schließt Wagengeld seine Design-Werkstatt und geht in Rente. Er stirbt am 28. Mai 1990 in Stuttgart.