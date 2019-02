In NRW werden ab Mitte der 1960er Jahre die Grenzen zwischen vielen Städten und Landkreisen verrückt. Durch den Zusammenschluss von Gemeinden soll die Verwaltung effizienter werden - so will es die NRW-Regierung.

Als die Gebietsreform die Ballungsgebiete ereilt, wächst der Widerstand. Viele Bürger wollen lieber eigenständig bleiben. "Unser Porz soll Porz bleiben" , heißt es etwa hinter der südlichen Kölner Stadtgrenze. "Wir wollen nicht nach Duisburg" , tönt es auch aus Rheinhausen.

Bürgerinitiativen schließen sich zusammen