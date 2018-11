Der typische Vita-Cola-Geschmack

Die Staatspartei SED , die auch die Wirtschaft plant, beschließt in den 50er-Jahren: Die Versorgung mit alkoholfreien Getränken muss sich verbessern. Dazu soll auch eine eigene Cola-Marke gehören.

Die SED beauftragt ein Unternehmen mit viel Erfahrung in der Herstellung von Düften, Aromen und ätherischen Ölen: den volkseigenen Betrieb VEB Chemische Fabrik Miltitz bei Leipzig. Dort bauen Aromaforscher den typischen Vita-Cola-Geschmack aus Zitrusöl, Vanille, Kolanüssen und Vitamin C zusammen.

Der Grundstoff wird an die Landesbrauerei Leipzig geliefert. Am 13. November 1958 ist es so weit: Die Vita Cola wird als Warenzeichen in der DDR eingetragen. Die offizielle Beschreibung auf dem Etikett lautet: koffeinhaltige Brauselimonade mit Frucht- und Kräutergeschmack unter Zusatz von Vitamin C.

Große Zweifel am Erfolg

Kritik kommt natürlich reichlich. " Ich glaube kaum, dass sich Vita Cola beim Publikum durchsetzen wird ", schreibt ein Leser an die CDU -Zeitung "Neue Zeit".

Falsch gedacht: Bald füllen über 100 verschiedene Betriebe in der DDR Vita Cola ab. In den 80er-Jahren steigt die Zahl auf mehr als 200 Betriebe. Der Geschmack ist immer gleich. Die Etiketten dagegen sehen je nach Betrieb anders aus. Marketing spielt keine Rolle.

Pepsi weniger erfolgreich

Auch andere Cola-Sorten sind in der DDR erhältlich, zeitweise bis zu zehn Stück, teilweise aber nur regional. Und selbst Pepsi füllt ab 1974 Cola ab, in einer Brauerei in Rostock. Doch keine Sorte ist so erfolgreich wie Vita Cola.

Mit der Deutschen Einheit drängen all die anderen weltweit bekannten Cola-Sorten auf den ostdeutschen Markt. Doch die Kunden vermissen ihr altbekanntes Getränk. 1994 steht die Vita Cola wieder in den Regalen – und behauptet sich gegen die Konkurrenz.