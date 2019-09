Mexiko, 26. September 2014: In der Nacht eröffnet die Polizei in der Stadt Iguala im Bundesstaat Guerrero das Feuer auf mehrere Busse. Die meisten sind mit Studenten voll besetzt. In einem sitzen Fußballspieler, die von einem Auswärtsspiel zurückkehren. Sechs Personen werden getötet. Bis Mitternacht verschwinden 43 Studenten.

Die 43 jungen Männer gehören zum linksgerichteten Lehrerseminar Ayotzinapa, einem Überbleibsel der Revolution in Mexiko in den 1920er Jahren. Sie waren unterwegs zu einer Gedenkveranstaltung: 1968 waren kurz vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Mexiko-Stadt hunderte demonstrierende Studenten erschossen worden. Seither wird dort alljährlich an das Massaker erinnert.