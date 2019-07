Der Satan in den Priestern

Anfang der 1990er Jahre gründet Roms Chef-Exzorist Gabriele Amorth die "Internationale Vereinigung der Exorzisten". Sie soll zur Versachlichung des Themas beitragen und vor allem Scharlatane ausbremsen. " Wenn ein Mensch über Nacht fremde Sprachen spricht, wenn er in Trance Worte des Hasses sagt und morgens mit Verbrennungen aufwacht – wenn also Psychiatrie keine Erklärung weiß, dann sind wir gefragt ", umreißt die Vereinigung ihre Aufgabe.

Im Juli 2014 erkennt Papst Franziskus die "Internationale Vereinigung der Exorzisten" an. Von der Existenz des Satans ist Franziskus überzeugt: Anders, so sagt er im Frühjahr 2019, seien die Missbrauchsfälle durch Priester an Minderjährigen nicht zu erklären. Heute gehören der "Internationalen Vereinigung der Exorzisten" rund 250 Priester aus 30 Ländern an. Hohe Nachfrage besteht vor allem in Lateinamerika.

Verhungert nach 67 Exorzismen

Das Ritual der Teufelsaustreibung ist wenig spektakulär: Es besteht aus einer Abfolge von Gebeten, bevor der Exorzist dem Betroffenen die Hände auflegt, die Macht des Heiligen Geistes anruft, das Kruzifix zeigt und mehrere Exorzismusformeln spricht.

Manchmal geht das aber auch schief – so wie beim letzten offiziellen Fall in Deutschland 1976. Damals verhungert die Pädagogik-Studentin Anneliese Michel, nachdem zwei Priester über Monate hinweg 67 Exorzismen an ihr durchgeführt haben. Zuletzt wog sie 31 Kilogramm.

